Zeytinburnu’nda çarpışan gemiler gündüz görüntülendi

Marmara Denizi Zeytinburnu Ahırkapı açıklarında saat 22.00 sıralarında Liberya bandıralı Doric Warrior adlı kuru yük gemisiyle, demir atmak olan yine Liberya bandıralı Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmıştı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle tanker gemisinin suyun üst kısmında kalan bölümünde yırtık meydana geldiği bildirilmişti. Çarpışmanın ardından sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti olay yerine sevk edilmiş ve müdahalede bulunmuştu.

BOĞAZ GEÇİŞİ İÇİN SIRA BEKLİYORLAR

Çarpışan gemilerin Boğaz geçişi için sıra beklediği ve römorkörlerin geri döndüğü belirtildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada gemilerin gündüz görüntüsü ortaya çıkarken, Doric Warrior adlı geminin yerinde olduğu görüldü.