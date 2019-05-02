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Zeytinyağı fabrikası sahibi öldürüldü

Manisa'da 60 yaşındaki şahıs, sahibi olduğu zeytinyağı fabrikası yakınında ölü bulundu. Şahsın başına taşla vurulduğu tespit edildi.

DHA | 02.05.2019 - 08:37..
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FGA

Manisa Kırkağaç'ta Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, sahibi olduğu Gelenbe Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasına gitti. Yakınları, fabrika yakınında Büyükaşık'ın cesediyle karşılaştı.

BAŞINA TAŞLA VURULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Büyükaşık'ın boynunda kesik olduğu ve başına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin yakınında da kanlı bir halı bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Büyükaşık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükaşık'ın başka bir yerde öldürüldükten sonra olay yerine getirildiği ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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