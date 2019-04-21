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Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde aniden bastıran kar yağışı etkili olurken, buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

İHA | 21.04.2019 - 06:14..
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Türkiye’nin en zorlu karayolu geçitlerinden olan Zigana Dağı geçidinde gerçekleşen kar yağışı kısa sürede yerde 5 santimetreyi aşan kar kütlesi yığarken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasına rağmen zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

TIRLAR PARK ETTİ, KÜÇÜK ARAÇLAR ZİNCİR TAKTI

Zigana tünelinin Trabzon tarafında daha etkili olan ve Bekçiler mevkiinde çok sayıda aracın yolda kalmasına neden olan yağışla birlikte özellikle tırlar yol kenarına park edip beklerken, otomobil ve diğer küçük araçlar ise zincir takmak zorunda kaldı.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Yolda kalan otomobil ve türü araçlar duyarlı vatandaşların yardımıyla itilerek çıkarılsa da biraz ilerde yeniden yolda kalınca çok sayıda araç yol kenarına park etmek ve yardım beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park edip otostop yaparak gitmeyi tercih etti.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Kameraların kayıtta olduğu sırada bir minibüs hızla tırın yanından geçerken karşısına araç çıkınca ani fren sonucu olduğu yerde tam tur dönerek kazadan kılpayı kurtulurken, başka bir otomobili iten vatandaşlar da hızla gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Trabzon’dan Gümüşhane’nin Torul ilçesine pikabıyla seyahat eden İsmail Özcan Zigana dağında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı ve yolda mahsur kaldık. Yazlık lastik var araçlarımızda. 1 Nisan’da sona ermişti uygulama. Bizde lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan’da kar yağınca maalesef bu duruma kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık, inşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul’dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getirecekler” dedi.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

"HERKES YAZ LASTİĞİNE GEÇİNCE BÖYLE OLDU"

Zigana tünelinin çıkışında 25 yıldır esnaflık yapan Adnan Aydın ise beklenmedik şekilde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından yolların perişan olduğunu, insanların hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Kış lastiği uygulaması bittiği için çoğu araç sahibi yazlık lastiklere geçmişti. Yolda bayağı sıkıntı yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı” diye konuştu.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olabilmek için tesisi geç saatlere kadar açık tuttuğunu kaydeden Aydın, “En azından insanlarımız bir sıcak çay içsin, aç olan karnını doyursun diye yardımcı olmak için açık tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Kar, tipi ve sisiyle ünlü Zigana dağında bu mevsimde bu tür manzaraların her zaman olmadığını kaydeden Aydın, “Ben yaklaşık 25 yıldır Zigana dağındayım. Bu mevsimde böyle kar yağışı belki 10 yılda bir rastlanır. Her zaman olmuyor. Nisan ayının son günlerinde yazı beklerken kışa döndük” ifadelerini kullandı.

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

Zigana'da nisan karı sürücüleri zorluyor

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