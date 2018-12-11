Yaklaşık bir aydır zil çalmadan derslere giren ve teneffüse çıkan öğrenciler de hocalar da uygulamadan memnun.

"BÜTÜN OKULLARA ÖNERİYORUZ"

Okul müdürü Bekir Akman, "Bu yöntemi kesinlikle diğer okullara da öneriyoruz. Hem öğrencilere sorumluluk duygusu veriyor hem de onları moral ve motivasyon açısından olumlu destekliyor" dedi.

ZİL TELAŞI

Çoğu zaman Hababam Sınıfı müziğiyle çalan zille başlar okulun ilk dersi. Önce öğrenci, ardından öğretmen zili çalar.

Okula vaktinde gelen, bahçede oyalandıktan sonra sınıfa geçen öğrencilerin yanı sıra son dakikacılar telaşla gelir ikinci zil çaldığında.

Ders bitimi de yine aynı zille duyurulur. Bu, gün boyu devam eder gider. Ancak, bir okulda bu senaryonun dışında bir şey gerçekleşti. Artık bu okulda ders zili çalmıyor.

FİKİR ÖĞRETMENLERDEN

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmenleri ve öğrencileri "Bu gürültü kirliliğini nasıl ortadan kaldırırız?" ve “Zil olmadan derslerin başlayıp bittiğini nasıl ilan edebiliriz?" diye kafa kafaya verip düşündüler.

Zilsiz okul uygulamasından öğrenciler memnun VİDEO

1 AY ÖNCE BAŞLADI

İstişareler sonucunda zilsiz okul önerisi ortaya çıktı. Bu öneriyi, götürdükleri Müdür Bekir Akman da kabul etti ve zilsiz okul uygulaması bundan bir ay önce başladı.

Okuldaki tüm ziller kaldırılırken okul koridorlarına ve bahçeye saatler asıldı. Öğrenciler ve öğretmenler saatlere bakarak kendi vakitlerini ayarlıyorlar.

UYARI ALMADAN DERSE GİRİYORLAR

Uygulamanın başarıya ulaştığını ve sonucundan memnun olduklarını belirten Okul Müdürü Bekir Akman, "Diğer okullarımıza da bu yöntemi kesinlikle öneririz” diyor. Uygulamanın olumlu yanlarını da saymakla bitiremiyor: “Bütün olarak değerlendirdiğimizde çocuklar herhangi bir uyarıya gerek olmadan kendi zamanlarını yönetebilsinler istedik. Şu anda bu gerçekleşiyor. Nöbetçi öğretmenimiz sadece bahçede bekliyor, uyarmıyor bile çocukları. Herkes vakti gelince derse giriyor" diye konuştu.

"GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Bekir Akman, "Özellikle 11 ve 12. sınıflar için sürekli deneme sınavı yapıyoruz. Sınav olduğunda zili kapatma ihtiyacı hissediyorduk çocukların dikkati dağılmasın diye. Bundan da kurtulmuş olduk. Onun ötesinde gürültü kirliliğini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Yoğun bir şekilde meskun mahalde bulunan okullarda şikayetler geliyordu. Buna da çözüm getirdik" ifadelerini kullandı.