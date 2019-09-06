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Zimbabve’nin devrik başkanı yaşamını yitirdi

Zimbabve'nin eski devlet başkanı Robert Mugabe, Singapur'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 09:26..
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1987 yılında oturduğu devlet başkanlığı koltuğunu 2017 yılının Kasım ayında askeri darbeyle bırakmak zorunda kalan Robert Mugabe'den, kötü haber geldi.

SIK SIK SİNGAPUR'A GİDİP TEDAVİ OLUYORDU

Zimbabve'nin eski devlet başkanı Robert Mugabe'nin, Singapur'da bir hastanede uzun bir süredir tedavi edildiği belirtildi.

Zimbabve’nin devrik başkanı yaşamını yitirdi

ZİMBABVE DEVLET BAŞKANI RESMİ OLARAK DUYURDU

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Mugabe'nin 95 yaşında yaşamını yitirdiğini, dün akşam saatlerinde resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

Mnangagwa’nın, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Zimbabve’nin kurucu babası ve eski devlet başkanı Mugabe’nin ölümünü, üzüntüyle duyururuz.” ifadesi kullanıldı.

Zimbabve’nin devrik başkanı yaşamını yitirdi

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