Zimbabve’nin devrik başkanı yaşamını yitirdi

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesinde İspanyol El Pais gazetesi tarafından 'İstediği her sezon sonunda ayrılabilir' maddesinin olduğunu öne sürüldü.

Galatasaraylı Ömer Bayram çocukluk anılarını ve kariyerinin ilk yıllarını anlattığı programda, Liverpollu Virgil Van Dijk ile beraber büyüdüklerini anlatarak, "Beraber kuru fasulye yerdik" dedi.

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Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

Esenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Dairenin boş olması, olası bir faciayı önledi.