Zonguldak'ta balık tutan yaşlı adam denize düştü

Zonguldak'ta acı ölüm..

Merkez ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Fener Caddesi mevkiinde meydana gelen olayda, bölgedeki kayalıklara çıkarak balık tutmak isteyen İsa Uysal (67), dengesini kaybederek suya düştü.

Yaşlı adamın denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin deniz yüzeyinde yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarında, İsa Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sudan alınan adamın cansız bedeni botla karaya çıkartıldı. Uysal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.