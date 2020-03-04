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Zonguldak'ta bir şüpheli ikinci kez istismarda bulundu

15 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl önce kendisine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan sonrasında serbest kalan zanlının, ikinci kez istismarından dolayı hamile kaldı. Bu kez 26 yıl isteniyor.

DHA | 04.03.2020 - 09:59..
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3 Mart 2018'de Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki M.K., sosyal medyada tanıştığı A.O. ile cinsel ilişkiye girdi.

Şu anda 15 yaşında olan A.O.'nun ailesi, M.K.'den şikayetçi olunca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SERBEST KALDI

Tutuklanan M.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8 Ağustos 2018'de görülen duruşmasında M.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İSTİSMARDAN BERAAT ETTİ

10 Eylül 2018'deki karar duruşmasında ise A.O.'nun rızası dahilinde ilişkiye girdiklerini anlatması ve sanığa yaşını 18 olarak söylemesi, toplanan deliller ve tanık ifadeleri kapsamında sanığı 'kaçınılmaz hata'ya düşürdüğü gerekçesiyle M.K.'nin, beraatine karar verildi.

KARAR BOZULDU, YENİDEN YARGILAMA TALEP EDİLDİ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi ise kararı bozarak, sanığa eksik yargılama sonucu karar verildiğini tekrar yargılanmasını talep etti. Kararda, mağdur A.O.'nun ailesinin yargılama sırasındaki ifadelerinde çocuklarını yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu belirttiği, ancak yargılama sürecinde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilmediği ve yaşını 18 olarak beyan etmesine karşılık mahkemenin kemik yaşı konusunda rapor talep etmemesi gerekçesiyle kararın bozulduğu belirtildi.

Zonguldak'ta bir şüpheli ikinci kez istismarda bulundu

ŞİKAYETÇİ OLUNCA İKİNCİ DAVA AÇILDI

A.O., 8 Ağustos 2018'de tahliye olan M.K.'nin 27 Eylül 2018'de kendisine zorla cinsel istismarda bulunarak hamile bıraktığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine M.K. hakkında başlatılan yeni soruşturma sonucu, 2 Kasım 2018'de yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede, A.O.'nun alınan raporunda cinsel istismara maruz kaldığının raporla tespit edildiği ve sanığın tahliye olduktan sonra A.O.'yu araması ve toplanan delillerin kapsamında kuvvetli suç şüphesi nedeniyle 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

"KİMDEN HAMİLE KALDI, BİLMİYORUM"

Aynı mahkemede açılan davada tutuksuz sanık M.K., tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkemede ifade veren A.O., sanığın tahliye olduktan sonra kendisini aradığını anlatarak; bir şey vereceğini söylemesi üzerine buluştuklarını, kendisini ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını iddia etti. M.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben A.O. ile tahliye olduktan sonra ilişkiye girmedim. Mağdur, ben tahliye olduktan sonra 3-4 defa kapıma geldi. Hatta karakola şikayetçi oldum. Kimden hamile kaldı, bilmiyorum." dedi.

DNA TESTİ YAPILACAK

26 Şubat'ta görülen duruşmada tutuksuz sanık M.K., iki tarafın avukatları hazır bulunurken, A.O. ise katılmadı. Mahkeme heyeti, A.O.'nun talimatla ifadesinin alınması ve doğan çocuğunun babasının tespiti için DNA testi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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