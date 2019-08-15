Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç 10 metreden uçtu

Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde T.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üstüne düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü T.O. ile araçta bulunan M.A. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.