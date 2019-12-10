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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

Zonguldak'ta bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi

İHA | 10.12.2019 - 00:06..
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız bir ocağında akşam saatlerinde, Abbas (25) isimli işçi malzeme taşıyordu.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

80 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas (25) hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

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