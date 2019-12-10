Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız bir ocağında akşam saatlerinde, Abbas (25) isimli işçi malzeme taşıyordu.

80 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas (25) hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.