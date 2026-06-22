Zonguldak’ta sağlık çalışanı, evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta merkeze bağlı Terakki Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki bir evde yaşayan, Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Fatih Ertürk’ün (50) sabah işe gelmemesi üzerine arkadaşları, kendisine ulaşmaya çalıştı.

Telefonlarına cevap alamayan mesai arkadaşları, durumu kontrol etmek için Ertürk’ün evine gitti.

CAMDAN BAKINCA HAREKETSİZ HALDE GÖRÜLDÜ

Eve ulaşan arkadaşları, camdan içeri baktıklarında Ertürk’ü yerde hareketsiz şekilde yatarken fark etti. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sağlık çalışanı Fatih Ertürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken ekipler, evde detaylı inceleme başlattı.

EVDEKİ DAĞINIKLIK DİKKAT ÇEKTİ

İlk bulgulara göre evin dağınık olduğu ve Ertürk’ün burnunda kan izlerine rastlandığı belirtildi. Bu durum üzerine olay, “şüpheli ölüm” olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, evde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Ertürk’ün cenazesi, ölüm nedeninin ve zamanının netleşmesi amacıyla görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.