Zuckerberg'in çöplerinden 6 bin 800 TL kazanıyor

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, Zuckerberg'in çöplerini satıyor.

ESKİ KIYAFETLER, SÜPÜRGE VE MAKİNELER

Orta'nın küçük stüdyo dairesi, Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu. Bunlar arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesı, kahve makinesı ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

IPAD VE KOL SAATİNİ ÇÖPE ATMIŞ

Emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Orta, Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) yani ayda 6 bin 800 TL kazanıyor.

1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı’nda görev alan savaş gazisi Orta, Zuckerberg'in evinde bulduğu en dikkat çekici eşyaları şöyle sıralıyor:

Nike marka ayakkabılar, eski cep telefonları, birkaç iPad ve kol saati.