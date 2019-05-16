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10 bin yıl önce yaşamış bir insan DNA'sı bulundu

10 bin yıl öncesine ait ağaç sakızında, İskandinavya'ya yerleşen ilk insanlara ait DNA keşfedildi.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 17:01..
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İskandinavya'da şu ana kadar 10 bin yıllık birçok insan kemiği bulunsa da bu kemiklerdeki DNA'ların, günümüze kadar korunamadığını açıklanmıştı.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, ilk olarak 1990 yılında ortaya çıkan 10 bin yıllık antik huş ağacı sakızında, İskandinavya'ya yerleşen ilk insanların DNA'sı tespit edildi. Huş ağacı kabuğu ziftinden yapılmış sakızda iki erkek ve bir kadına ait 10 bin yıllık DNA tespit eden araştırmacılar, bu bölgede yaşayan en eski insanlara da ışık tutmuş oldu.

dna

Aslında yukarıda gördüğünüz sakız, ilk olarak 1990 yılında yapılan tarihi kazılarda ortaya çıktı. Ancak o tarihte bulunan herhangi bir nesneden, insan DNA'sını tespit edip analiz etmek pek mümkün değildi. Taş devrinde huş ağacından yapılan sakızların alet üretiminde tutkal olarak kullanıldığını belirten araştırmacılar, 10 bin yıl önceki sakızdan günümüze kadar korunan üç insan DNA'sı buldukları için şanslı olduklarını ifade etti.

Araştırma ekibi, elde ettiği bulguları Nature dergisinde yayınladı. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız ve İngilizcenize güveniyorsanız araştırmanın tam makalesini okumak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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