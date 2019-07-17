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Trump'tan 10 milyon dolar ödülle aranan teröristle ilgili açıklama

Mumbai terör saldırılarının sözde 'fikir babası' Pakistan'da yakalandı.

AA | 17.07.2019 - 19:31..
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ABD Başkanı Donald Trump, Mumbai terör saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in yakalanmasına ilişkin, "Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Donald Trump açıklamasında, "10 yıllık araştırmanın ardından Mumbai terör saldırılarının sözde 'fikir babası' Pakistan'da yakalandı. Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu LET'in kurucu elebaşı ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, Pakistan'da yakalanmıştı.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı. Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 22 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Trump'tan 10 milyon dolar ödülle aranan teröristle ilgili açıklama

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