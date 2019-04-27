100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki evinde eşiyle birlikte yaşayan100 yaşındaki Eyüp Öğmen, saat 09.00 sıralarında, banyoya girdi.
BANYODA YERE YIĞILDI
Bu sırada kalp krizi geçiren Öğmen, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Öğmen'in kalbinin durduğunu tespit edip, yaşlı adamı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.
10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI
10 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, Öğmen'in kalbini tekrar çalıştırmayı ve hayatta tutmayı başardı. Öğmen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.