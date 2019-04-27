taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndü

Evinin banyosunda kalbi duran 100 yaşındaki Eyüp dede, sağlık ekiplerinin yaptığı 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü.

DHA | 27.04.2019 - 14:09..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki evinde eşiyle birlikte yaşayan100 yaşındaki Eyüp Öğmen, saat 09.00 sıralarında, banyoya girdi.

BANYODA YERE YIĞILDI

Bu sırada kalp krizi geçiren Öğmen, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Öğmen'in kalbinin durduğunu tespit edip, yaşlı adamı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti.

100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndü

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI

10 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, Öğmen'in kalbini tekrar çalıştırmayı ve hayatta tutmayı başardı. Öğmen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

491
Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

738
ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

41
İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

111
Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

151
Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

74
Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir