Türkiye'nin deniz sınırları, Mavi Vatan haritasıyla belirlendi.

Bu haritada, Türkiye'nin Girit'in doğusunda kalan bütün bölgeleri kendi deniz sınırları içerisinde yer alıyor.

MAVİ VATAN HARİTASI'NDA DENİZ SINIRLARIMIZ

Bugün Yunanistan, Girit Adası'nın etrafında Türkiye’nin olan 8 bin 900 kilometrekarelik deniz sınırını işgal ediyor.

Fatih Altaylı’nın konuğu Prof. Dr. Çağrı Erhan, 12 Ada ile ilgili belgelere ulaştığını ve bu belgenin Yunanistan'da olduğunu söyledi.

12 Ada'nın Türkiye tarafından reddedildiği dönem ViDEO

"BELGESİNİ BULDUM; İNÖNÜ, İNGİLİZLERLE ARAMIZ BOZULUR ALMAYIN DİYOR"

Erhan; "Belgesini buldum. 1943 yılında Alman sefiri, Türk Dışişleri Bakanı Menemencioğlu'na '12 Ada'yı size verelim' diyor. Kars'ta yurt içi gezisinde olan İsmet İnönü'ye telefon açıyorlar. İsmet İnönü "İngilizlerle aramız bozulur almayın" diyerek kabul etmiyor." dedi.