İHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Salih Nuri Aşuk (71), motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi.
Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki tırın kör noktasında kalan Aşuk, motosikleti ile tırın altında kaldı.
Kazayı fark edenler tır sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aşuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.
Aşuk'un cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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