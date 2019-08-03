Parasının çalındığını polisten öğrendi

Önceki gün saat 18.00 sularında, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik Şehit Evliya Mahallesinde bulunan Kale civarında devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 kadını incelemek üzere durdurdu.

ÜZERLERİNDEN ÇALINTI PARA VE BİLEZİK ÇIKTI

Ekipler tarafından şüphelenilen 3 kadın, sivil ekipler tarafından şubeye götürüldü. Kadınların yapılan üst aramasında, 570 TL nakit para ve 1 adet altın yüzük bulunduğu, ayrıca kapı açmak için kullandıkları plastik aparat olduğu öğrenildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen Kader K. (19), M.K. (17) ve D.Ç. (14) gözaltına alındı.

EVİNE HIRSIZ GİRDİĞİNİ, POLİSİ GÖRÜNCE ÖĞRENDİ

Paranın ve yüzüğün kime ait olduğunu araştıran ekipler, paranın çalındığı ikamet sahibi Serpil Günal’a gitti. Polisi kapısında gören Günal’ın, hırsızlık olaylarından habersiz olduğu ortaya çıktı. Polis memurlarının sorusu üzerine, ziynet eşyalarını ve parasını koyduğu yeri kontrol eden Günal, parasının yerinde olmadığını görünce şok oldu.

"POLİS GELMESE AYLAR SONRA FARK EDERDİM"

Evinde yaşanan hırsızlık olayından habersiz olduğunu belirten Serpil Günal, "Ben eve geldiğimde ev biraz dağınıktı ama ben kızımın dağıttığını düşünmüştüm. Polis memurları gelip bana sorduğunda ben şok oldum. Ziynet eşyalarımı ve parayı sakladığım yeri bir tek ben biliyorum çünkü. Polisler gelmese belki de günler hatta aylar sonra fark ederdim. Sonuçta sürekli oraya bakmıyorum. Allah razı olsun polis ekiplerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KIZIM KAPIYI KİLİTLEMEMİŞ"

Normalde kapısını sürekli kilitleyerek evden çıktığını söyleyen Günal, "Ben bu konulara çok dikkat ederim. Evden çıkarken mutlaka kapıyı kilitlerdim. Bugün kızım kilitlememiş. Bir anlık dikkatsizliğimiz yüzünden başımıza böyle bir şey geldi. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Evden çıkarken kapıyı kilitleme konusuna dikkat edelim" diye konuştu.

POLİS UYARDI: "KOMŞUYA DA GİTSENİZ KAPINIZI KİLİTLEYİN"

Öte yandan, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalara devam ettiğini belirterek şu açıklamalara yer verdi:

"Bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesi gerekiyor. Kapıların sadece çekilerek kilitlenmeden bırakılması halinde basit yöntemlerle kolayca açılabiliyor. Kapı ara boşluğundan kart sokmak suretiyle kapı dili düşürülüp birkaç saniyede hırsızların içeriye giriyor. En iyi yöntem, komşuya bile gidilse kapının kilitlenmesidir."