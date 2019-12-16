14 yaşındaki Damla Uzun, 3 gündür kayıp

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi'nde, ailesiyle yaşayan Damla Uzun, cuma günü hasta olması nedeniyle okula gitmedi.

Kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, işten eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı.

14 yaşındaki Damla Uzun’dan 3 gündür haber alınamıyor.

POLİS ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kayıp kızı çevrede aramaya başlayan aile yakınları, tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp kızı arama çalışmaları başlatırken, genç kızın babası Salih Uzun, kızlarının bir an önce bulunmasını, görenlerin insaniyet namına 155’e bildirmelerini istedi.