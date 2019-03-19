14 yıllık eşini elleriyle boğarak öldürdü

Gaziantep Hasırcıoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 14 yıllık evli olan ve bir engelli kızları olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ahmet Kocaoğlan ile eşi 49 yaşındaki Saadet Kocaoğlan, 1 ay önce satın alarak taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞDU

İddiaya göre eşini döven Kocaoğlan, hareketsiz kalıncaya kadar da elleriyle boğazını sıktı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saadet Kocaoğlan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Eşini boğarak öldürdükten sonra yatağın başında ağlarken polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Kocaoğlan, emniyete götürüldü.

YAKINLARI TOPRAĞA VERDİ

Saadet Kocaoğlan'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kocaoğlan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, çiftin engelli kızlarının ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Kocaoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.