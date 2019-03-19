taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4744
Euro
6.2185
Altın
1308.14
Borsa
104486.08
Gram Altın
230.343

14 yıllık eşini elleriyle boğarak öldürdü

Sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan şahıs, bir çocuk annesi eşini öldürdü. Polis, şahsı eşinin başında ağlarken buldu.

DHA | 19.03.2019 - 13:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep Hasırcıoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 14 yıllık evli olan ve bir engelli kızları olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ahmet Kocaoğlan ile eşi 49 yaşındaki Saadet Kocaoğlan, 1 ay önce satın alarak taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞDU

İddiaya göre eşini döven Kocaoğlan, hareketsiz kalıncaya kadar da elleriyle boğazını sıktı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saadet Kocaoğlan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Eşini boğarak öldürdükten sonra yatağın başında ağlarken polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Kocaoğlan, emniyete götürüldü.

14 yıllık eşini elleriyle boğarak öldürdü

YAKINLARI TOPRAĞA VERDİ

Saadet Kocaoğlan'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kocaoğlan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, çiftin engelli kızlarının ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Kocaoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

261
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

42
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

36
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

45
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

79
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir