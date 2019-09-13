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15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

3 yıldır devam eden projesi için şimdiye kadar 20 bin lira harcadığını söyleyen gazi Alper Sarısan, destek beklediğini söyledi.

İHA | 13.09.2019 - 10:13..
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15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

Mühendislik Fakültesi mezunu olan Alper Sarısan, 3 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi oldu.

3 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yaralarının iyileşmesi için evde dinlendiği sırada internetten araştırarak Cri-Cri (Tek personelli uçaklara) merak salan Sarısan, 3 yıl önce evinin balkonunda kendi uçağını yapmaya başladı.

Masrafların tamamını tek başına üstlendiğini söyleyen Sarısan, uçağın yüzde 70’lik bölümünün bittiğini ifade etti.

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor ViDEO

"EVLERİNDE, GARAJLARINDA UÇAK YAPANLARI GÖRDÜM"

Alper Sarısan, "Gazi olmamla birlikte evde dinlenme ve tedavi sürem vardı. Bu süre içerisinde hem Avrupa hem Amerika hem de diğer ülkelerde kendi olanaklarıyla, evlerinde, garajlarında uçak imalatı yapan insanları gördüm. Sonrasında şu anda yaptığım uçağı gördüm. Kendime ‘Neden buna benzer bir şeyi Türkiye’de yapmayalım?’ diye sordum. Yapabileceğimizi düşündüm, sonrasında 3 aylık bir araştırma sonunda, ‘Bunu biz de yapabiliriz’ dedim." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

"PARÇALARI ATÖLYEMDE YAPTIM"

Uçak projesine 3 yıl önce “Türkiye’yi temsil etmek için bu işe başlayacağım.” diyerek girişen ve projenin yüzde 70’lik bölümünü bitirdiğini aktaran Sarısan, “Ülkemizi temsil etmek amacıyla ‘Bu işe başlayacağım’ dedim ve 3 yıl önce başladım. Kendi maddi imkanlarımla, kendi olanaklarımla projeyi buraya kadar getirdim. Uçağın yüzde 70’lik bölümünü kendi olanaklarımla tamamladım. Bazen evimde bulunan atölyemde parçaları yaptım, bazen de sanayide büyük tezgahlar da yardım alarak projeyi bu noktaya kadar getirdim.” diye konuştu.

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

20 BİN LİRA HARCADI

3 yıllık süre içerisinde tüm masrafları kendisi karşıladığını anlatan Sarısan, “3 yıllık süre zarfında 20 bin liraya yakın bir maliyet oldu. ‘Ülkemizde bunu biz neden yapamayalım?’ diyerek başladım. 3 yıllık süre içerisinde yavaş yavaş bu noktaya getirdim.” dedi.

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

YARDIM BEKLİYOR

Projenin hızlanması için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk aradığını söyleyen Sarısan, “Projenin, bu noktadan sonra daha hızlı ilerleyebilmesi için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk arıyorum. Hem ülkemizi temsil etmek için hem de bu konuda çok çok ileri bir noktaya gelebilmemiz için sponsorluklar bekliyorum.” ifadelerini aktardı.

Evinin balkonunda yaptığı uçağın özelliklerine değinen Sarısan, “Uçak microlight olarak geçiyor. Tek personelli bir uçak, Türkiye’de tek personelli bir uçak yok. Diğer ülkelerde yaptığım araştırmalarda birçok ülkede kendi olanaklarıyla yapılıyor. Türkiye’de olanlar da yurt dışından ithal edilen uçaklar, ülkemizde microlight bir uçak imal edebiliriz.” ifadelerini kaydetti.

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

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