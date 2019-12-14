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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yangın

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında tutuşan araç alev alev yandı.

İHA | 14.12.2019 - 21:21..
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sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

İstanbul’da köprü çıkışında yangın -1

Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5’teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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