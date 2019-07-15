15 Temmuz'da şehit olan vatan evlatları

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ

15 Temmuz gecesi bir grup alçak, sinsi planlarını gerçekleştirmek için harekete geçti. Asil Türk milletinin vatan sevgisini hesap edememişlerdi. Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 250 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu.

Şehitlerimiz geriye, demokrasiye sıkı sıkı sarılan bir ülke bıraktı.

15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri

15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları ViDEO