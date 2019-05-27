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1,5 yaşındaki Ecrin'in 20 gün sonra cesedini buldular

Evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

AA | 27.05.2019 - 20:49..
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Ecrin Bebek olayı Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

1,5 yaşında olan Ecrin Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Aile, Ecrin Kurnaz’ın bir an önce bulunması için çeşitli programlara başvurarak yardım istemişti.

1,5 yaşındaki Ecrin'in 20 gün sonra cesedini buldular

CESEDİNE ULAŞILDI

7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

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