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15 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden sapık tutuklandı

Evli ve iki çocuğu olduğu öğrenilen şüpheli, oğlunun sınıf arkadaşı olan 15 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel içerikli mesajlar atarak taciz etti. Gözaltına alınan 42 yaşındaki şüpheliyi anne ele verdi.

DHA | 24.05.2019 - 09:22..
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Kütahya’da oturan ve bir süre önce eşinden boşanan F.T., okul idaresinin oğlu İ.Ş.’nin okula gitmediğini bildirmesi üzerine, ceza olarak cep telefonu kullanmasını yasakladı.

TELEFONDA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ VE VİDEOLAR BULDU

El koyduğu telefonu inceleyen anne F.T., sosyal medya hesaplarındaki sohbetleri okudu. Oğlunun sınıf arkadaşının babası olan T.B.’nin cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar ve videolar gönderdiğini gören anne F.T., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘küçük çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

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