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15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer Y., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

İHA | 01.09.2019 - 02:55..
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Sultanbeyli’de Ömer Y. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Zeynep Y.’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM, PİŞMANIM"

Şüpheli savcılık ifadesinde, “Eşim Zeynep Y.’yi beni aldatmasından dolayı bir anlık sinirle öldürdüm” dedi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda da, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme, Ömer Y.’nin eşi "kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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