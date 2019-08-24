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16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

Kütahya'da yaşayan 16 yaşındaki O.K., tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı H.U.'nun annesi S.U.'yu bacağından bıçaklayarak, yaraladı. O.K., olay sonrası polise teslim oldu.

DHA | 24.08.2019 - 11:08..
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Kütahya Merkez Fuat Paşa Mahallesi 1'inci Biga Sokak'ta meydana gelen olayda, O.K., iddiaya göre, kız arkadaşı H.U. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Daha sonra kız arkadaşının evine giren O.K., onun annesi S.U. ile de tartıştı. Bu sırada O.K., S.U.'yu bıçakla sol bacağından yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.U., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından kaçan O.K., bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

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