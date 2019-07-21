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16 yaşındaki telefon hırsızı yakalandı

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk, adım adım takip ettiği bir kadının cep telefonunu alıp kaçtı.

İHA | 21.07.2019 - 16:08..
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Esenyurt'ta sokak üzerinde elleri poşetlerle yürüyen Yüksel E. isimli kadını takip etmeye başlayan U.K., etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek kadının cep telefonunu çantasından alarak kaçmaya başladı.

Yüksel E, hırsızın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Cep telefonu çalınan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

16 yaşındaki telefon hırsızı yakalandı

İstanbul'da 16 yaşındaki telefon hırsızı yakalandı ViDEO

KAMERALAR İNCELENDİ

Sokak üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anında kayıtlı olan bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının 16 yaşındaki U.K. olduğunu tespit etti. Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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