18 yaşındaki motosikletliye otomobil çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKARKEN ÇARPTI
Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 KL 421 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yıldıray Kalender (18) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.
18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza İZLE
METRELERCE HAVAYA SAVRULDU
Kazada metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsü Kalender, yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Kalender, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.