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18 yaşındaki motosikletliye otomobil çarptı

Kocaeli’de meydana gelen ve 18 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA | 05.10.2019 - 13:30..
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKARKEN ÇARPTI

Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 KL 421 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yıldıray Kalender (18) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza İZLE

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Kazada metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsü Kalender, yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Kalender, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.

18 yaşındaki motosikletliye otomobil çarptı

18 yaşındaki motosikletliye otomobil çarptı

18 yaşındaki motosikletliye otomobil çarptı

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