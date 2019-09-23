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19 yaşında kanser olan genç için saçlarını kestirdiler

19 yaşındaki Ünsal Çelikoğlu iş için gerekli sağlık raporunu almaya gittiğinde kanser olduğunu öğrendi. Gence destek olmak isteyen bir grup genç, Çelikoğlu için saçlarını kestirdi.

AA | 23.09.2019 - 14:19..
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Seferihisar Tepecik mevkisindeki bir kafeteryanın önünde bir araya gelen yaklaşık 30 genç, bir süredir tedavi gören arkadaşları Ünsal Çelikoğlu'na destek vermek üzere organizasyon yaptı.

19 yaşında kanser olan genç için saçlarını kestirdiler

SAÇLARINI KESTİ

Etkinlikte kanser hastası Ünsal Çelikoğlu da babası Hüseyin Çelikoğlu'nun saçlarını kesti.

İş görüşmesi için gerekli sağlık raporu almaya çalışırken kanser tümörünün fark edildiğini ve üçüncü evre kanser teşhisi konduğunu aktaran Ünsal Çelikoğlu, tedavisinin halen Buca Tınaztepe Onkoloji Polikliniği'nde devam ettiğini belirtti.

MORAL OLSUN İSTEDİLER

Ünsal, arkadaşlarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederken, etkinliğin benzer durumdaki hastalara da moral olmasını istediğini dile getirdi.

19 yaşında kanser olan genç için saçlarını kestirdiler

"UMUT KAYNAĞI OLSUN"

Baba Hüseyin Çelikoğlu ise oğlunun rahatsızlığını öğrendiği andan itibaren dünyasının adeta alt üst olduğunu belirterek, "Bir baba olarak yanında güçlü olmak zorundayım. İki oğlum var. Bu gibi hastalıkların günümüzde yaygınlaşması bizi derinden üzüyor. Arkadaşlarının düzenlediği bu davranış bizi sevindirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün 21 yaşında (Neslican Tay) genç bir kızımızı kaybettik. Yaptığı mücadele ile hepimizin takdirini topladı. Allah çocuklarımıza sağlık, uzun ömürler versin. Bu gibi hastalığa yakalanan gençlerimize ve yakınlarımıza destek olmak adına acil şifalar diliyorum. Onlara moral, umut kaynağı olsun diliyorum." dedi. Ünsal Çelikoğlu, etkinliğin sonunda arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

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