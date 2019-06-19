2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bartın'da 2’nci Çevre Yolu Caddesi Türbe mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Bartın’da hatalı sollama: 2 araç kafa kafaya çarpıştı VİDEO



2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

74 AK 949 plakalı araç sürücüsü Hasan Y. (53) Türbe mevkiine geldiği sırada, hatalı sollama yapan Rasimcan Ç. (22) 55 JL 981 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri ile birlikte Enes D. (15), Sefa D. (22), Onur K. (21), Süleyman S.B. (22) yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.