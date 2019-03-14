2 bin 674 öğrenci devlet bursuyla yurt dışında okuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ile yüksek lisans ve doktora) öğrenim görmek üzere yurt dışına, resmi burslu statüde öğrenci gönderildiğini söyledi.

DEVLET BURSUYLA EĞİTİM ALIYORLAR

İlgili kanun kapsamında öğrenim gören resmi burslu öğrencilerin öğrenim aşamalarına göre sayılarını da açıklayan Bakan Selçuk, yurt dışında değişik kategorilerde toplam 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Selçuk; bunlardan 220’sinin dil eğitimi, 1.021’inin yüksek lisans, 1.420’sinin doktora, 13’ünün ise post doktora eğitimi aldığını açıkladı.

Ayrıca devlet tarafından burslu yurtiçi ve yurt dışı toplam öğrenci sayısının da 3 bin 550 olarak açıklandı.