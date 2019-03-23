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2 cinayetin faili 16 yıl sonra Antalya'da yakalandı

Antalya'da cinayet zanlısı R.O. iki cinayet işledi, ancak zanlı 16 yıl sonra yakayı ele verdi.

DHA | 23.03.2019 - 09:43..
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Antalya'da ormanlık alanda tabancayla öldürülen İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in cinayet zanlısı R.O., 16 yıl sonra yakalandı. Olayla ilgili ayrıca S.Y. adlı kadın, suçu gizlemekten gözaltına alındı.

TABANCA KULLANDI

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003 gecesi Kepez ilçesi ormanlık alanda tabancayla öldürüldü. Polis, kısa süre önce ele geçirilen bir tabancanın, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel cinayetinde kullanıldığı tespit etti.

2 cinayetin faili 16 yıl sonra Antalya'da yakalandı

İKİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon düzenleyen polis, cinayetlerin zanlısı R.O.'yu gözaltına aldı. Olay günü birlikte olduğu S.Y. adlı kadın da suçu gizlemekten gözaltına alındı. İkili ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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