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20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

Aydın'da 20 kişilik lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 60 kişilik düzensiz göçmen grubu, Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

İHA | 20.03.2019 - 14:40..
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Didim ilçesini mesken tutan düzensiz göçmenlerin, ölümüne yolculukları sürüyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 24 saat denetimi altındaki bölgeden, ölümü göze alarak yasa dışı yollardan deniz yoluyla kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olası faciasını, Sahil Güvenlik ekipleri önlüyor.

60 KİŞİNİN 22'Sİ ÇOCUK

Sabah saatlerinde bölgede devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik botu, Mavişehir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit etti. Botta yapılan aramada; 37 Suriye, 11 Filistin, 8 Irak, 4 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenlerin içinde 22’sinin çocuk olması da dikkat çekti.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Gümrük İskelesi'ne getirildi. Düzensiz göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, sınır dışı edilmek üzere teslim edilecek.

20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

20 kişilik lastik botta 60 kişi ile ölümüne yolculuk

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