taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1536
Euro
6.6738
Altın
1650.59
Borsa
114990.06
Gram Altın
326.305
Bitcoin
59346.09

200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor

GKRY'de 200 bin Rum'un, yoksulluk sınırı altında yaşadığı açıklandı.

DHA | 25.02.2020 - 12:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Her fırsatta Türk ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunan Rumlar, ekonomide ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

Yoksulluk Karşıtı Ağı ve Avrupa Yoksulluk Karşıtı Ağı (EAPN) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'taki ekonominin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğuna işaret edildi.

200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor -2

200 bin Rum'un gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı belirtilen açıklamada, yoksulluk sınırı altında yaşayan Rumların toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı için güvensiz bir hayat yaşadıkları belirtildi.

"ONURLU YAŞAYAMIYORLAR"

Kıbrıs Rum Ulusal Yoksulluk Karşıtı Ağı Başkanı Nikos Satsias, yoksulluk sınırı altında yaşayan Rumların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi. Rum Başkan Satsias, "Yoksulluk bir gerçektir ve sağlam politikalarla, girişimlerle değişik yönlerde bununla mücadele edilmesi gerekir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını görmek gerçekten sarsıcıdır. Yoksullar artık görünmez değildir." dedi.

200 bin Rum yoksulluk sınırı altında yaşıyor -1


İlginizi Çekebilir
Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
TEM otoyolunda 2 kamyonun aralarında bulunduğu 6 araç, zincirleme kaza yaptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğretmen adayının beklediği, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Almanya'da 'Türkiye'ye para vermeyelim' kavgası
Türkiye'ye sığınmacılar için verilecek yardım parası, Almanya'da tartışmalara neden oldu.
Maltepe'de Asel bebek evde kilitli kaldı
Bir evin daire kapısının kapanması sonucu evin içerisinde mahsur kalan 9 aylık bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
793
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
78
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
276
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
79
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
171
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir