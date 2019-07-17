200 lira alacak için dehşet saçan adam tutuklandı

Konya'nın Meram İlçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde mahallede motosiklet tamir atölyesi bulunan Ramazan Demir, bir ay önce Ahmet Özsoy'un (18) motosikletini tamir etti.

PARANIN YARISINI ÖDEDİ

Özsoy, 400 lira tutan tamir ücretinin 200 lirasını verdi. Geri kalan 200 lirayı ise sonra ödeyeceğini söyledi.

"AKŞAMA KADAR PARAYI GETİRMEZSEN SENİ VURACAĞIM"

Bir aydır 200 lirasını alamayan Ramazan Demir, dün öğle saatlerinde Özsoy'u telefonla aradı. Demir, Özsoy'a "Parayı akşama kadar getirmezsen seni vuracağım" dedi. Özsoy da durumu ailesine anlattı.

Anne Havva Özsoy (36) beraberine oğlunu da alarak, konuyu konuşmak için Ramazan Demir'in iş yerine doğru yürümeye başladı. Anne ile oğlunun geldiğini gören Demir, Ahmet Özsoy'a tüfekle ateş etti. Özsoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Demir ise anne Özsoy'u tüfek tehdidiyle zorla evine götürdü.

SENİNLE İŞİM YOK DEYİP VURDU

Yaşananlardan haberdan olan baba Mustafa Özsoy da 200 TL alıp, Ramazan Demir'in evine gitti. Kapıyı açan Demir, baba Özsoy'un uzattığı parayı almayarak, "Seninle bir işim yok. Benim işim oğlunla" dedi. Ardından da Mustafa Özsoy'u tüfekle karnından vurarak, ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Özsoy, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Özsoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, gelen polis ekiplerine teslim olan Ramazan Demir, emniyetteki sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







