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2019'un ilk yarısında 644 milyon akıllı telefon satıldı

2019 Ocak-Haziran döneminde, küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

AA | 18.11.2019 - 10:09..
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Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlar, dünya genelinde oldukça yüksek satış rakamları elde ediyor. AA muhabirinin, uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 2019'un ilk yarısında 644 milyon adet akıllı telefon satıldı.

147.4 milyon adet akıllı telefon satarak liderliğini koruyan Samsung'un hemen arkasında, 117.8 milyon adet satışla Huawei yer aldı. Apple ise 70.2 milyon telefon satarak, üçüncü sırada kendine yer buldu.

Apple'ın hemen ardında, 57.3 milyon adet telefonla Xiaomi yer alırken, beşinci sırada ise 52.6 milyon satışla Oppo yer aldı.

huawei

GEÇEN YILA GÖRE RAKAM DÜŞTÜ

2019'un ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon adet daha az akıllı telefon satılırken, büyük pazarlarda satışlar sadece Brezilya ve Çin’de artış gösterdi.

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2019'un ilk yarısında 644 milyon akıllı telefon satıldı

2019'un ilk yarısında 644 milyon akıllı telefon satıldı

2019'un ilk yarısında 644 milyon akıllı telefon satıldı

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