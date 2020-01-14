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2019'un trafik kazaları

2019 yılında 418 bin 488 trafik kazasında 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti, 285 bin 638 kişi yaralandı.

İHA | 14.01.2020 - 09:26..
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Bir yıl boyunca kural tanımayan sürücülere 5,6 milyar lira ceza kesildi.

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 yılına dair kaza bilançosunu paylaştı.

285 BİN YARALI, 2 BİN 500 ÖLÜ

2019'un son ayı olan aralık boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 621 kaza meydana geldi. 19 bin 746 kişi yaralanırken 182 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılı boyunca vuku bulan 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

18 BİN KAZAYA YAYA, 4 BİN KAZAYA ARAÇ SEBEP OLDU

Kazalardan 179 bin 751 sürücü kursu sebep olurken, 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yıl boyunca meydana gelen kazalardan 4 bin 655'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.

2019'un trafik kazaları

2 BİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA KARIŞTI

Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 847 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

2019'un trafik kazaları

EN ÇOK İZMİR'DE KAYIP VAR

Resmi verilere göre; geçen sene Ankara'da 110, Bursa'da 68, İstanbul'da 128 ve İzmir'de 129 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 6 bin 387 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 9 bin 907 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2019'un trafik kazaları

5 MİLYAR 654 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kural tanımazlara 5,6 milyar lira ceza 2019'da ülke genelinde 16 milyon 844 bin 43 sürücü ve yayaya 5 milyar 654 milyon 716 bin 259 lira ceza kesildi. Cezalardan 3 milyar 810 milyon 253 bin 920 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı.

2019'un trafik kazaları

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