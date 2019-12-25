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2020 asgari ücretinin belirlenmesinde sona gelindi

Yaklaşık 7 milyon işçinin yakından takip ettiği asgari ücret toplantılarında sona gelindi. 2020 asgari ücreti yarınki toplantıyla belirlenecek.

DHA | 25.12.2019 - 09:52..
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2020 asgari ücretinin belirlenmesinde sona gelindi

Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret konusunu tartışmaya başladı.

Siyasi partiler, asgari ücret konusunda farklı teklifler sundu. Sendikalar da kendi hesaplarını yaparak asgari ücret konusundaki beklentilerini açıkladı.

Tüm tekliflerin değerlendirildiği asgari ücret sürecinin sonuna gelindi.

SON TOPLANTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın 14.00'te yapılacağını açıkladı.

BAKAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret Bakan Selçuk tarafından açıklanacak.

ERDOĞAN'IN JEST SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette hükümetin çalışanlara bir jestinin olacağını söylemişti.

SENDİKALARIN TALEBİ

Sendikalar ortak bir açıklama yaparak asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istemişti.

Sendikaların ortak asgari ücret talebi: 2 bin 578 lira haberi

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