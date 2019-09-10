2020 model iPhone'lar tamamen yenilenmiş bir tasarımla gelecek

Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında, şimdiden yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2020 iPhone modelleri için bazı bilgiler paylaştı. Kuo'ya göre, gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone'lar tamamen yenilenmiş bir tasarımla ve gelişmiş kameralarla kullanıcılarla buluşacak. Kuo ayrıca, bu modellerin 5G desteğine de sahip olacağını belirtti.





Büyük bir tasarım yenilemesi için gelecek yıla kadar bekleyecek Apple'ın, bu yıl tanıtılacak iPhone 11 modellerinde bir önceki yıl tanıtılan modeller ile aynı tasarımı kullanması bekleniyor. iPhone 11 modellerinin tasarım olarak tek farkı ise arkadaki kamera düzeni olacak.

GELİŞMİŞ KAMERALAR YER ALACAK

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ayrıca 2020 iPhone modellerinin arka uçuş süresi (ToF) sensörlerini içereceğini bildirdi. Bu sensörler görüntü kalitesini artırabileceği gibi yeni artırılmış gerçeklik özelliklerini de kullanıcılara sunabilir. Ayrıca gelecek yılki iPhone'lar 5.8 ve 6.5 inç iPhone XS ve XS Max modelleri yerine 5.4 ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olabilir.





Birçok analiste göre iPhone 11 modelleri 5G desteğine sahip olmayacak, ancak gelecek yılki iPhone'ların hepsi 5G desteği ile kullanıcılarla buluşacak. Birçok akıllı telefon üreticisinin kendi 5G telefonlarını satışa çıkardığını düşünürsek, Apple bu konuda biraz geç kalacak gibi görünüyor.

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