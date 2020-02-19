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2020 YDS başvuruları başladı

ÖSYM, 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvuruları almaya başladı. Sınava geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.

AA | 19.02.2020 - 11:37..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvuruları kabul etmeye başladı.

19 Şubat'ta başlayan başvurular, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

2020 YDS başvuruları başladı

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ 10 MART

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan erişilebilecek. Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.

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