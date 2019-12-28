2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu

1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları açıklandı. En düşük ceza miktarı olan 104 lira, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere uygulanacak.

En yüksek ceza ise işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak. Tam 32 bin 719 TL.

YETKİSİZ ÇAKAR CEZASI

Yetkisiz çakar kullanmanın cezası 228 lira olacak. Üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.

132 LİRALIK CEZA TARİFESİ

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

288 TL'LİK TARİFE

Araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.

KALEM KALEM NE YAPARSAN NE KADAR CEZA YERSİN

Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira,

Plakada değişikliğin cezası 505 lira,

Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde bu kurala uymayanlar, 766 lira,

Alkollü araç kullanan bin 228 lira,

Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler bin 539 lira,

alkollü olarak araç kullandığı üçüncü kez tespit edilenler 2 bin 473 lira,

Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 3 bin 728 lira,

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira,

DRİFTÇİLER'E 6 BİN LİRA

Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lira,

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira,

Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lira ceza uygulanacak.

İLK 15 GÜN %25 İNDİRİM

Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.