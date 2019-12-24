Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Karaman'da, Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak arazide takla attı.
UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 23 yaşındaki uzman çavuş Mithat Ersin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralanarak Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İZNE ÇIKMIŞTI
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuşun, birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.