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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Karaman’da gerçekleşen trafik kazasında, görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş yaşamını yitirdi.

İHA | 24.12.2019 - 09:04..
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Karaman'da, Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak arazide takla attı.

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 23 yaşındaki uzman çavuş Mithat Ersin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralanarak Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

İZNE ÇIKMIŞTI

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuşun, birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

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