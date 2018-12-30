22 dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktıktan sonra firar eden Cengiz Ö.'nün, maddi değeri düşük yabancı paralar ile sahte paraları özellikle yaşlı kişilere dolar ve euro olarak sattığını belirledi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 22 ayrı dolandırılıcılık suçundan aranan Cengiz Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu adresi tespit edilen Cengiz Ö., dün akşam saatlerinde Keçiören'de yakalandı.
ÜZERİNDEN SAHTE PARA ÇIKTI
Cengiz Ö.'nün üzerinde yapılan aramada; 10 bin TL, üzerinde geçersiz yazan 200 ve 500 euroluk banknotlar, Belarus, Suriye ve Peru ülkelerine ait banknotlar ele geçirildi.
Şüpheli Cengiz Ö., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.