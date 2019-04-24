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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülere uygulanan ceza puanlarıyla sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri, sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

AA | 24.04.2019 - 16:36..
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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, yönetmeliğin sigorta primlerinin tespitine ilişkin esaslarına ekleme yapıldı.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

PRİM TESPİTİNDE KULLANILABİLECEK

Buna göre, risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri, sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

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