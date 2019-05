Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya aile değerlerimizi zedeliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Aile Şurası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanin aileler üzerindeki etkilerinden de bahsederek, "Sosyal medyanın yaygınlaştırılmasıyla beraber aile değerlerimizde çok ciddi erozyonlar yaşanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din, inanç, ahlak, sevgi, önce ailede öğretili ve öğrenilir. Suçla mücadelede ilk siper yine ailedir.

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz.



Aile kurumuna sahip çıkmak bir milletin geleceğine de sahip çıkması demektir.

SANCILI BİR SÜREÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Geçimsizlik ve boşanma oranında artış aile büyüklerinin sağladığı koruma kalkanı ve ağırlığının kaybolmasının sonucudur. Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.





AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLER DE BULUNUYOR

Sapkın ilişkilerin belli çevreler tarafından meşrulaştırılmaya çalışılması da aileye yönelik tehditler arasındadır.

Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır. Devleti korumak ancak aileyi korumak ve kullanmakla mümkündür.

GÜÇLÜ MİLLETLER AİLELERDEN OLUŞUR

2 milyon vatandaşımızın düzenli sosyal yardım aldığı projeyi hayata soktuk. Millet ve milletler ailelerden oluşur. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur.

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler. Değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Ben bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir.



Ekim 2017'den bu yana 3 milyon 125 bin vatandaşımızı devlet olarak ziyaret ettik.





DEVLET MİLLETİMİZİN HİZMETKARIDIR

Devlet milletimizin hizmetkarıdır. Biz efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik.

Aile kurumunun güçlenmesi için herkese çok önemli sorumluluklar düşüyor.





ASIL YÜK ANNE BABALARIN ÜSTÜNDE

Sanatçılar özel hayatlarıyla gündeme geliyorsa, aile kurumu öne çıkar. Asıl yük anne- babalar olarak bizim üstümüzde.

Biz elimizden telefonu, tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle daha çok hemhal olmazsak çocuklarımızın iletişim obezi haline dönüşmesini engelleyemeyiz.