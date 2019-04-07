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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA | 07.04.2019 - 18:20..
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Malatya'da çay ocağında karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kavgada, saçmaların ve kurşunların isabet ettiği Serdar Çelik ve Mustafa Sevim kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlanırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise boş kartuş ve kovanlara el koyarken, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

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