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Aston Martin yeni aracını tanıttı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, DBS Superleggera Volante’yi kamuoyuna duyurdu.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 16:51..
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Aston Martin yeni aracını tanıttı

Aston Martin yeni bir aracı daha ailesine kattı. Markanın en hızlı üstü açık modeli DBS Superleggera Volante tanıtıldı.

3,6 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

DBS Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 3.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Eşsiz ve görkemli bir tasarıma sahip olan DBS Superleggera Volante’nin, 2019’un 3’üncü çeyreğinde üretilmesi planlanıyor. DBS Superleggera Volante, farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava akışını maksimum seviyeye çıkaran hava giriş kanalları otomobilin aerodinamik yapısını destekliyor.

Aston Martin yeni aracını tanıttı

SIRADIŞI PERFORMANS

Aston Martin Genel Müdürü Marek Reichman yeni model ile ilgili yaptığı açıklamada, “DBS Superleggera, muhteşem hatta sıradışı performansa sahip olan bir otomobildi. Volante adlı üstü açılabilir versiyonunda da bu performansı koruyarak buna bir de tavansız ve eşsiz atmosferde bir sürüş imkanı ekledik. Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir tasarım, Aston Martin'in 5.2 litrelik V12 motorunun muhteşem sesi gibi şeyler göz önüne alırsanız bu aracın gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip olacağına katılacaksınızdır. Volante isminin geleneklerini bu araçta yaşatmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Aston Martin yeni aracını tanıttı

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR SEÇENEKLER

DBS Superleggera Volante’nin 8 farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor.

8 inçlik multimedya sistemi, ısıtmalı koltuklar ve karbon fiber ön cam çerçevesi gibi donanımlarla zenginleştirilebilen DBS Superleggera Volante’de kişiselleştirilebilir geniş opsiyon seçenekleri bulunuyor.

Aston Martin yeni aracını tanıttı

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