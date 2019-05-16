Doğu Karadeniz’de konut satışları düştü

TÜİK verilerine göre, 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 28,6 artarak 117’ye yükselirken, Rize’de yüzde 39,3 azalarak 238’e, Gümüşhane’de yüzde 38,8 azalarak 49’a, Trabzon’da yüzde 25,8 azalarak 746’ya, Ordu’da yüzde 13,0 azalarak 607’ye ve Giresun’da yüzde 1,2 azalarak 409’a düştü.

YÜZDE 27,4'Ü İPOTEKLİ SATIŞ

2019 Nisan ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce elde edilen bilgilere göre Artvin’de satılan konutların yüzde 27,4’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

ORDU'DA YÜZDE 19,6'SI İPOTEKLİ SATIŞ

Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 19,6’sı, Rize’de yüzde 13,9’u, Giresun’da yüzde 11,5’i, Gümüşhane’de yüzde 6,1’i ve Trabzon’da yüzde 6,0’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde Rize’de satışı yapılan konutların yüzde 61,3’ü ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Ordu’da yüzde 58,3, Giresun’da yüzde 52,6, Gümüşhane’de yüzde 49,0, Artvin’de yüzde 41,9 ve Trabzon’da yüzde 39,0 olarak gerçekleşti.