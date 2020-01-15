25 ilkokul öğrencisine istismara 300 yıl hapis talebi

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda görevli Mahmut Aydın K. hakkında farklı sınıflarda okuyan 25 öğrenciye istismarda bulunduğu suçlamasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında sanık öğretmen, taraf avukatları ve çocukların aileleri katıldı.

SANIK AVUKATLARI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayetçilerin avukatları, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ederken, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 9 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan sanığın beraatini, 2 çocuk için de cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılmadan beraat talep etti.

300 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, 14 çocuk için de basit ve nitelikli cinsel istismardan, sanığın 300 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.