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25 yıllık eşini öldüren cani tutuklandı

Nevşehir'de 25 yıllık eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Talihsiz kadın ise cenaze töreniyle toprağa verildi.

DHA | 23.09.2019 - 14:51..
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyünde 52 yaşındaki Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla evde ekmek yapan 45 yaşındaki eşi Yeter Baysal'ı 27 yerinden bıçakladı.

25 yıllık eşini öldüren cani tutuklandı

VAHİY GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

3 çocuk annesi Yeter Baysal, sesleri duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Necmettin Baysal'ın ilk sorgusunda kendisine vahiy geldiği için cinayeti işlediğini, eşini bıçaklarken kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

25 yıllık eşini öldüren cani tutuklandı

TALİHSİZ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Baysal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gülşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Yeter Baysal'ın cenazesi ise Şahinler köyüne getirildi. Yeter Baysal'ın cenazesi, köy camisindeki cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

25 yıllık eşini öldüren cani tutuklandı

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